Incidente sull'autostrada Picenza-Milano: si ribalta una cisterna

Un camion che trasportava gas metano liquido si è ribaltato nella notte tra giovedì e venerdì 15 dicembre sull'Autostrada A1 Piacenza-Milano nel tratto tra Piacenza e la barriera di Basso Lodigiano (in direzione Nord).

Tutto è successo intorno alle 23, come riportato da IlPiacenza. Non è ancora chiara l'esatta dinamica del sinistro, ma l'autocisterna è improvvisamente uscita di strada lungo la carreggiata. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Nessuna persona è rimasta gravemente ferita. Sul posto, tuttavia, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Milano e di Piacenza che hanno travasato il contenuto in una nuova cisterna. Per permettere le operazioni, terminate nella tarda mattinata di venerdì, parte dell'autostrada è stata chiusa al traffico in direzione Nord. Con le prime luci dell'alba di venerdì è stata riaperta una corsia dell'A1. Pesanti i disagi sul fronte del traffico.