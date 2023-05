Bimba vola dal finestrino dopo incidente e muore: mamma indagata per omicidio stradale

La mamma di Clarissa Spadaro, la bambina di 5 anni morta dopo essere stata sbalzata fuori dal finestrino dell'auto dopo un incidente stradale, è indagata per omicidio stradale. L'iscrizione del nome della mamma, una 38enne, nel registro degli indagati è un atto dovuto, che consentirà agli inquirenti di effettuare gli accertamenti indispensabili a chiarire la dinamica del drammatico incidente. La salma della piccola è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La tragedia lunedì mattina a Vigevano, nel Pavese. Il dramma si è consumato verso mezzogiorno all'incrocio tra via Mentana e via Quarto. A scontrarsi sono state una Honda Jazz guidata dalla mamma di Clarissa e una Lancia Y. La piccola, secondo quanto appreso, era sul sedile posteriore della vettura e dopo lo scontro sarebbe volata fuori dal finestrino - aperto - finendo contro un palo che regge uno specchio parabolico. Soccorsa dagli equipaggi di due ambulanze, un'auto medica e un elicottero del 118, la bambina è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, dove poche ore dopo i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Una tragedia immane, che scuote Cassolnovo, dove vive la famiglia, e il resto d'Italia. La dinamica dello schianto sarà ricostruita dagli agenti della polizia locale. Non è chiaro se ci sia stata una mancata precedenza, tutto dovrà essere accertato. Si dovrà stabilire, infine, se la piccola fosse ancorata correttamente al sedile con le cinture di sicurezza. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, cui spetterà ora il compito di accertare con precisione la dinamica ed eventuali responsabilità dello schianto mentre la mamma 38enne sarà indagata per omicidio stradale.