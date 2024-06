Ciclista ucciso da una betoniera: si indaga per omicidio stradale

Si indaga per omicidio stradale dopo la morte di Claudio Zappa. Il pm di turno di Milano, Rosario Ferracane, ha aperto infatti un fascicolo per omicidio stradale per la morte del ciclista di 70 anni travolto mercoledì a Rho, nel Milanese, da una betoniera guidata da un quarantaduenne italiano.

Il conducente del mezzo è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura per poter eseguire tutti gli accertamenti del caso, tra cui anche i test su alcol e droga. A quanto si apprende dai primi accertamenti, lo scontro sarebbe avvenuto quando è scattato il verde al semaforo davanti al quale erano fermi sia l'uomo in bicicletta che la betoniera, probabilmente l'uno di fianco all'altro.

Una dinamica che ricorda molto quella dell'incidente in cui aveva perso la vita Francesca Quaglia, ventottenne a sua volta investita da un camion mentre si trovava in bici a un semaforo in zona Porta Romana a Milano.

L'incidente mortale a Rho

Claudio Zappa è morto travolto dalla betoniera attorno alle 17.30 in corso Europa, pieno centro a Rho. L'impatto è avvenuto all'altezza delle strisce pedonali all'incrocio con largo Mazzini. Nonostante l'immediato intervento di un'ambulanza e un elicottero del 118, per il ciclista non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il conducente del mezzo pesante è stato invece accompagnato in ospedale perché in forte stato di shock.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Rho, guidati dal comandante Antonino Frisone, e dai carabinieri. Secondo una primissima ricostruzione, l'uomo in bicicletta sarebbe stato urtato mentre svoltava in via del Maino, era ripartito dal semaforo, così come il camion.