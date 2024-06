Claudio Zappa travolto e ucciso da una betoniera mentre era in bici

È deceduto sul colpo. Schiacciato dal mezzo pesante. Tragico incidente stradale a Rho, hinterland nord ovest di Milano, dove un uomo di 72 anni - Claudio Zappa - è morto travolto da una betoniera nel pomeriggio di mercoledì 19 giugno. Il dramma si è verificato alle 17.30 in corso Europa, pieno centro cittadino.

Il 72enne, stando alle prime informazioni finora apprese, era a bordo di una bicicletta, quando - per cause in corso di accertamento - è stato centrato dal camion, condotto da un 43enne italiano. L'impatto è avvenuto all'altezza delle strisce pedonali all'incrocio con largo Mazzini. Nonostante l'immediato intervento di un'ambulanza e un elicottero del 118, per il ciclista non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il conducente del mezzo pesante è stato invece accompagnato in ospedale perché in forte stato di shock.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Rho, guidati dal comandante Antonino Frisone, e dai carabinieri, ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo una primissima ricostruzione, l'uomo in bicicletta sarebbe stato urtato mentre svoltava in via del Maino.

La strage dei ciclisti a Milano

Quello di Corso Europa è un incidente simile a quello che quasi un anno fa ha stroncato la vita di Alfina D’Amato a sua volta simile a quello in cui è morta - sempre nel 2023 - Cristina Scozia. Tutti incidenti tra biciclette e betoniere.

Proprio nel 2023, annus horribilis sul fronte degli incidenti a Milano, erano morti sulle strade della città 13 pedoni e cinque ciclisti. In risposta a palazzo Marino aveva imposto l’obbligo dei sensori per l’angolo cieco a tutti i mezzi che circolano per le strade del capoluogo.