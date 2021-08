Coda di 10 km sull'Autostrada A4 per un incidente

Traffico in tilt nella mattinata di giovedì. Sul posto soccorritori e polizia

Coda di 10 km sull'Autostrada A4, tra Bergamo e Milano. A causa di un incidente all'alba la circolazione è rimasta paralizzata per circa due ore. Lo schianto si è verificato tra Trezzo Sull'Adda e Cavenago, in direzione Milano.

Nell'incidente, di poco prima delle 5, è rimasta coinvolta una vettura con un'intera famiglia e un mezzo pesante. L'automobile sulla quale viaggiavano cinque persone, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, si sarebbe ribaltata mentre stava percorrendo l'Autostrada in direzione Torino.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto diverse ambulanze in codice rosso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto dell'incidente, i feriti sono stati trasferiti direttamente in ospedale.

Dalle prime informazioni ricevute da Areu si apprende che un uomo di 37 anni con un ragazzo 15enne sono stati portati in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza; due donne di 42 e di 47 anni e una ragazza 12enne sono invece state trasportate all'ospedale di Vimercate in codice giallo con ferite meno importanti.

Sul posto è arrivata anche la polizia Stradale per i rilievi e gli operai dell'Anas per liberare la carreggiata. La viabilità è poi ripartira a rilento.