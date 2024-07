Maxi incidente in autostrada: feriti gravi e coda di oltre 6 km

Coda di oltre 6 chilometri sull'Autostrada A1, tra Milano Sud e Lodi, in direzione Bologna, per un incidente stradale. Succede nel pomeriggio di venerdì, quando poco dopo le 5, per cause ancora da capire, tre automobili si sono scontrate.

I soccorsi si sono attivati immediatamente. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato quattro equipaggi su ambulanze, automedica ed elisoccorso. Stando alle primissime informazioni ci sarebbero quattro persone ferite, un ragazzo di 24, una ragazza di 25 e due uomini di 61 e 69 anni. Almeno uno di loro in modo grave.

Oltre al personale sanitario, sul luogo dello schianto sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale di Novate, i vigili del fuoco di Lodi e il personale di Autostrade. Autostrade per l'Italia segnala coda di 6 km tra il Bivio A1/Tangenziale Ovest di Milano e Lodi.

L'incidente, spiegano, è avvenuto all'altezza del km 16 e 700. E ha visto il coinvolgimento di tre autovetture. Il traffico defluisce su una corsia. In alternativa, per chi è diretto verso Bologna, si consiglia di uscire a Melegnano e dopo aver utilizzato la Strada Statale 9 Emilia rientrare in autostrada a Lodi.