Incidente sull'Autostrada A7: lunghe code e uno svincolo chiuso

Traffico in tilt lungo l’Autostrada A7 alle porte di Milano, in direzione Genova. A causa di un incidente che si è verificato attorno alle 13.30 di giovedì si sono formate lunghe code per tutta la prima parte del pomeriggio, nel tratto Barriera Milano Ovest - Binasco.

Secondo quanto riferito da Milano Serravalle, ente gestore della strada, lo svincolo per Binasco è stato chiuso e si sono formate code di oltre 3 chilometri (aggiornato alle 15.44).

Nell’incidente, che ha coinvolto un mezzo pesante, sono rimaste ferite due persone di 34 e 36 anni. Nessuna di loro in gravi condizioni, secondo le prime informazioni dell’Agenzia regionale emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti due equipaggi del 118 con ambulanza e automatica. Presente anche la polizia stradale di Assago e i vigili del fuoco di Milano.