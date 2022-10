Incidente tra varie auto sull'Autostrada A8: oltre 6 km di coda

Traffico in tilt sull'Autostrada A8, la Milano Varese, in direzione nord, a causa di un incidente stradale tra diverse auto. Lo scontro è avvenuto attorno poco prima delle 18 di martedì. E, secondo quanto riferito dai pompieri, ha coinvolto tre vetture.

Sul posto, nei pressi dell'uscita Castellanza, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e il personale sanitario dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, arrivato con ambulanza e automedica.

Lo scontro, stando alle prime informazioni, non ha provocato alcun ferito grave: solo il conducente di una autovettura è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano.

Sull'autostrada, il traffico è rimasto bloccato e poi progressivamente la circolazione è ripartita: si è viaggiato per un po' a una sola corsia, per permettere al personale intervenuto di rimuovere le vetture incidentate.

Autostrade per l'Italia ha informato così gli automobillisti (ore 19.03): "Sulla A8 Milano-Varese tra Lainate e Castellanza, verso Varese, si registrano 6 km di coda in aumento per un incidente al km 17+800 che vede coinvolte tre autovetture. Il traffico defluisce su due corsie. A chi è diretto verso Varese consigliamo di percorrere l'autostrada A9 e successivamente utilizzare l'autostrada A36 Pedemontana, per rientrare in A8. Sul posto sono presenti il personale di autostrade per l'Italia e tutti mezzi di soccorso meccanici e sanitari".