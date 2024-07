Incidente in autostrada nel Milanese: maxi coda e traffico in tilt

Diverse auto che si scontrano, sei feriti, traffico in tilt e chilometri di coda. Succede nel pomeriggio di martedì sull'Autostrada A9 tra Como e Milano.

L'incidente avviene attorno alle 16.20. Stando a quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) dopo lo scontro tra due auto sei persone sono rimaste ferite, nel tratto tra Origgio/Uboldo e lo Svincolo A8. Dal 118 sono intervenuti con tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. I soccorsi sono tutt'ora in corso.

Il traffico lungo l'A9 è rimasto paralizzato verso Milano per permettere alla polizia stradale di Novate di fare i rilievi per capire la dinamica. Presenti anche i pompieri di Varese. Autostrade per l'Italia ha informato che si sono formate code di oltre 4 chilometri tra Turate e il bivio A9/A8. Coda estemporanea anche nell'altra direzione per colpa degli automobilisti curiosi.

TURATE - LAINATE - Coda

(Dal Km 17 - Direzione: Lainate) Coda di 4 km tra Turate e Bivio A9/A8 Milano-Varese per incidente Entrata consigliata verso Lainate: Lainate su A8 Milano-Varese. Uscita consigliata provenendo da Como: Saronno.

Incidente sull'Autostrada A9: lunga coda, video