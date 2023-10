Incidente e ripristino 'urgente' della pavimentazione: lunghe code sull'A8

Code e rallentamenti lungo l'Autostrada A8 per un incidente e per lavori urgenti alla pavimentazione. Mattinata complicata, quella di lunedì 23 ottobre, sulla strada che collega Milano e Varese.

Come comunicato da Autostrade per l'Italia, tra le uscite Fiera Milano e Lainate, in direzione Varese, dal km 5 si sono formate lunghe code (anche 3 km) per interventi urgenti per ripristinare la pavimentazione.

Nella direzione opposta, invece, si sono formate code tra l'uscita Fiera Milano e Cascina Merlata Gallaretese per un incidente. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 11.

Sul posto sono intervenuti tre mezzi del 118. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato nello specifico due ambulanze e un'automedica in codice giallo. Il personale sanitario ha soccorso un 45enne e un 58enne.

Oltre ai soccorritori, erano presenti gli agenti della polizia stradale di Novate e il personale di Autostrada.

La coda in autostrada A8: video