Incidente in tangenziale a Milano: coda di oltre 3 km

Un uomo di 70 anni e una donna di 62. Sono loro i due automobilisti rimasti feriti in un incidente stradale tra due auto lungo la Tangenziale Ovest di Milano, in direzione Nord, tra l'uscita 4 Cusago Bisceglie Baggio e l'uscita 3/3a San Siro Settimo Milanese. Lo schianto è avvenuto alle 16.20 di sabato. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. I feriti non sono gravi.

Oltre ai sanitari, sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale per fare i rilievi e gestire il traffico, rimasto bloccato. Milano Serravalle, l'azienda che gestisce le tangenziali, ha informato che si sono create code lunghe oltre 3 chilometri.