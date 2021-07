Oltre 7 km di coda sulla Tangenziale Ovest di Milano per un incidente

Coda di oltre sette chilometri sulla Tangenziale Ovest di Milano (A50) a causa di un incidente stradale nel pomeriggio di venerdì 2 luglio. A riferirlo è la società che gestisce le tangenziali, Milano Serravalle.

La lunga coda si è formata a partire dalle 17 nella tratta compresa tra Barriera di Terrazzano e Cusago/Milano - Bisceglie. Esattamente dal km 1+100 al km. 8+100 in direzione Sud. "Occupate corsie di sorpasso e sorpasso veloce, il traffico defluisce nelle corsie di marcia ed emergenza", fa sapere la società.

L'incidente in Tangenziale Ovest

Le conseguenze dell'incidente per fortuna non sono molto gravi. Stando a quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con tre ambulanze, i pazienti sono sei. Tutti - uomini da 35 a 75 anni - sono stati medicati e assistiti in codice verde. Qualcuno è anche stato trasportato in ospedale.

Per capire la dinamica dell'incidente è intervenuta anche la polizia stradale. Lo scontro tra le vetture è avvenuto pochi minuti prima delle 17, tra le uscite di Settimo Milanese e Baggio/Cusago.