Coda di oltre 10 km in tangenziale a Milano per il malore di automobilista

Traffico in tilt lungo la Tangenziale Ovest di Milano, l'A50, giovedì mattina. A provocare la lunghissima coda, che in alcuni momenti ha raggiunto i 10 chilometri, stavolta non è stato un incidente ma il malore del conducente di un'auto.

Poco prima delle 10, l'Agenzia regionale emergenza urgenza è intervenuta con due ambulanze e un'automedica nel tratto tra l'uscita 4 Cusago Bisceglie e l'uscita 5 Ss494 Vigevano Lorenteggio, in direzione Sud. Secondo le prime informazioni l'uomo, un 57enne, è in gravi condizioni. Il paziente è stato trasportato all'ospedale di San Donato.

Milano Serravalle, l'ente che gestisce le tangenziali, ha informato gli automobilisti della coda in aumento a causa del malore. Il serpentone d'auto è arrivato fino all'uscita Pero/Fiera. Sul posto anche la polizia stradale.