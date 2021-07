Code per incidente sulla A8

Code sulla autostrada A8 in direzione Milano per un incidente automobilistico. Succede nella serata di lunedì 26 luglio, verso le 20, all'altezza dell'area di servizio Lainate-Arese.

(La coda)

Sul posto sono accorse due ambulanze del 118 per soccorrere dueuomini di 45 e 49 anni, che per fortuna hanno riportato solo traumi lievi, venendo portati in ospedale in codice verde. Sarebbero due le auto coinvolte. Per accertare l'esatta dinamica del sinistro è intervenuta anche la polizia stradale.