Incidente a Cologno (Milano), investe bimbo in auto, gli dà dell'acqua e poi scappa

Il piccolo, 12 anni, è stato trasportato in ospedale per un trauma al piede. L'appello della madre: "Chi ha visto qualcosa, parli"

Stava attraversando sulle strisce pedonali quando un'auto l'ha urtato. La conducente è scesa a 'rassicurarlo', gli ha dato una bottiglietta d'acqua. Ma poi si è allontanata senza attendere l'arrivo dei soccorsi. È accaduto mercoledì pomeriggio a un ragazzino di 12 anni a Colgono Monzese in via Milano, all'altezza del Carrefour. Sul posto sono accorsi un'ambulanza del 118 e la polizia locale.

Dopo l'impatto, avvenuto in prossimità della rotatoria all'incrocio tra viale Emilia e via Trento, il bambino è stato trasportato in codice verde all'ospedale, dove gli avrebbero diagnosticato una frattura al piede destro. La madre, che è subito arrivata sul posto non appena ha saputo cosa era successo, ha poi lanciato un appello sui social per ritrovare la conducente che è scappata dopo aver investito il ragazzino.

"La donna che era al volante - si legge in un post del genitore su un gruppo Facebook locale - si è fermata vedendo il bambino piangere, gli ha donato una bottiglietta di acqua e gli ha detto che 'non era successo niente'. Dopo di che è andata via... Ora mio figlio ha una prognosi di 40 giorni, per frattura composta al calcagno. Se qualcuno avesse visto o avesse informazioni a riguardo, può anche scrivermi".

Nel frattempo gli agenti della locale hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica del sinistro, nonché a rintracciare la donna. Nell'attività di indagine si è rivelata cruciale la presenza di telecamere con lettura automatica delle targhe, che nel pomeriggio di giovedì 4 febbraio ha consentito di individuare la presunta responsabile dell'investimento. In queste ore verrà ascoltata dai poliziotti.