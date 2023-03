Incidente a Cologno Monzese, grave un motociclista di 30 anni

Un motociclista di 30 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto all'angolo tra le vie Asti e Milano a Cologno Monzese (hinterland est di Milano) all'alba di giovedì 23 marzo.

Tutto è accaduto poco dopo le 6.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, sul posto per i rilievi; stando a una prima ricostruzione sembra che il 25enne sia rovinato al suolo in seguito all'impatto con un'automobile.

Le condizioni del centauro sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato dai sanitari, è poi stato trasportato con la massima urgenza al San Gerardo di Monza. Stando a quanto trapelato avrebbe riportato traumi a una gamba e alla schiena, le sue condizioni sono delicate.