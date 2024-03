Constatin Molocea è morto in un incidente stradale

Le ruote dello scooter che scivolano sull’asfalto bagnato dalla pioggia, il terribile impatto col terreno e le sirene delle ambulanze. Purtroppo è stato tutto inutile per Constatin Molocea, 40enne di origini romene residente a Gaggiano, morto in un incidente lungo la Strada Provinciale 29, a Caprino Veronese nella notte tra sabato e domenica 10 marzo.

Tutto è successo intorno alle 2.30, sulla strada che da Caprino porta alla frazione di Ceredello, come riportato da VeronaSera. Sul veicolo a due ruote viaggiavano Costantin (alla guida) e un altro 42enne. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polstrada, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto trapelato sembra che Molocea abbia perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e andando a sbattere contro il blocco di cemento situato alla base di un palo della pubblica illuminazione. In seguito all'urto, Molocea sarebbe stato proiettato in avanti e finendo a terra e sbattendo violentemente la testa.

Sono stati alcuni passanti a lanciare l’allarme. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un’ambulanza e un’automedica, ma ogni tentativo di rianimare il 40enne è stato inutile. Ferito, ma decisamente meno grave, invece, il passeggero: è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Peschiera del Garda per accertamenti.