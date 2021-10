L'uomo che guida per chilometri contromano sulla Statale e poi si schianta

Ha guidato per chilometri contromano in Valassina, sfrecciando accanto alle auto che procedevano nel senso opposto di marcia e che - allarmate - hanno allertato la centrale operativa della polizia stradale. E poi ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi. È successo nella nottata tra sabato e domenica lungo la Strada Statale 36 all'altezza di Verano Brianza lungo le corsie in direzione sud.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale. E nei guai è finito il conducente di una Opel Corsa, italiano, di 34 anni, che è rimasto ferito nell'incidente. Al giovane è stata anche ritirata la patente dopo aver percorso la carreggiata in direzione Milano, procedendo però verso Lecco.

Quello appena trascorso, tra l'altro, è stato un weekend di lavoro per la Polstrada sulla Ss36. Lungo la Valassina, come racconta MonzaToday, nel fine settimana si sono verificati sei incidenti che hanno visto gli interventi degli agenti della polizia stradale tra Cinisello Balsamo, Giussano, Verano Brianza, Costa Masnaga e Giussano, dove sabato mattina uno schianto tra cinque veicoli ha procovato tre chilometri di coda.