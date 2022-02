Finisce con l'auto contro un cancello, grave incidente a Corbetta

Un uomo di 35 anni è rimasto ferito in modo grave a seguito di un incidente stradale lungo via Giovanni Pascoli a Corbetta (Milano), nella serata di lunedì 7 febbraio poco prima delle 22. A quanto pare, stando alle prime informazioni, il 35enne avrebbe fatto tutto da solo andando a finire contro una cancellata.

Sul posto dello schianto sono intervenuti due equipaggi dell'Azienda regionale emergenza urgenza (118), ambulanza e automedica. Il personale sanitario ha soccorso il ferito e lo ha trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. L'automobilista ha riportato traumi al torace e alla testa.

Oltre a medici e infermieri, in via Pascoli sono arrivati anche i vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri di Abbiategrasso. Ai militari il compito di fare rilievi per comprendere le ragioni dell'incidente, che per il momento non sono note.