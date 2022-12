Famiglia travolta da auto: mamma gravissima, feriti papà e bimbo di 6 anni

Gravissimo incidente stradale venerdì sera a Cormano, nel Milanese, dove un'intera famiglia è stata travolta da un'auto, una Toyota Aygo guidata da un 20enne.

Lo schianto è avvenuto alle 23.20 sulla Sp44 bis, in un tratto in cui ci sono le strisce pedonali. Ad avere la peggio è stata una donna di 35 anni, accompagnata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda per un trauma addominale. Suo marito, un 45enne, è stato ricoverato in codice giallo al San Raffaele per un trauma all'arto inferiore. Il figlio della coppia, 6 anni, è finito invece nello stesso ospedale della madre, in codice verde e fortunatamente in condizioni non preoccupanti. I soccorritori - intervenuti con quattro ambulanze e un'auto medica - hanno medicato anche il conducente della macchina, trasportato anche lui a Niguarda.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, cui spetterà il compito di ricostruire le cause dello schianto. Il primo passo sarà stabilire se la famiglia stava attraversando sulle strisce. Sulla Aygo, rimasta a lungo a bordo strada, erano ben visibili i segni dell'impatto, con il parabrezza sfondato.