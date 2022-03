Cade dal monopattino (con il fidanzato), 24enne grave: "Una macchina è scappata"

L'unico dato certo è che il loro mezzo era a terra. Tutto il resto è ancora da accertare. Grave incidente all'alba di sabato mattina a Cormano, nel Milanese, dove una ragazza di 24 anni - cittadina boliviana - è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta da un monopattino elettrico.

L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 7, quando un'ambulanza del 118 ha soccorso la giovane in viale Borromeo e l'ha accompagnata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. Nella caduta la vittima ha battuto con violenza la testa sull'asfalto ed è stata trattenuta per precauzione in ospedale: le sue condizioni sono delicate, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, che sul posto hanno trovato il fidanzato della 24enne. L'uomo, ascoltato dai militari, ha raccontato che una macchina aveva toccato il loro monopattino con lo specchietto per poi allontanarsi. La versione del giovane andrà comunque verificata dagli investigatori. Sembra che all'incidente non abbia assistito nessuno, né ci sono telecamere nella zona dello schianto.