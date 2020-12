Incidente a Cornaredo (Milano), travolta da un'auto: donna finisce in ospedale

Incidente a Cornaredo nella mattinata di giovedì 17 dicembre: una donna di 39 anni è stata travolta da un’auto in via Milano.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 7, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Cornaredo, sul posto insieme ai carabinieri. Le condizioni della 39enne sono subito apparse serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica.

La 39enne, stabilizzata dai sanitari, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda; secondo quanto trapelato avrebbe riportato un trauma cranico e un trauma all’addome ma non sarebbe in pericolo di vita.