Incidente d'auto per Fabrizio Corona, schianto con la Porsche nuova in autostrada

Qualche danno, non pochi, alla macchina nuova. Ma fortunatamente nessun ferito. Pomeriggio di paura quello di venerdì per Fabrizio Corona, con l'ex re dei paparazzi che è rimasto coinvolto in un incidente in autostrada.

Lo schianto è avvenuto sulla A1, all'altezza di Castelfranco Emilia. Il 47enne ex agente dei vip era a bordo della sua Porsche nuova con altre quattro persone a bordo. Per cause ancora da accertare, l'uomo che era alla guida - non Corona - avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per tamponare un'utilitaria che viaggiava poco davanti.

L'impatto è stato molto violento, tanto che nella Porsche sono esplosi gli airbag, ma non si registrano feriti né su un'auto né sull'altra. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Modena Nord, che ha effettuato tutti gli accertamenti del caso, necessari per ricostruire le cause dell'incidente.

Una volta ultimati i rilievi da parte degli agenti, Corona si è rimesso in viaggio verso Milano, dove era diretto. Nelle scorse ore, commentando l'incidente, lui stesso ha scherzato sui social: "Niente da fare, sto ancora qui".