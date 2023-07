Donna ubriaca alla guida travolge un uomo e scappa (davanti ai carabinieri): grave un 46enne

Ha travolto un uomo sulle strisce pedonali. Poi, senza accorgersi che dietro di lei c'erano i carabinieri, ha cercato di fuggire, inutilmente. Una donna di 43 anni, cittadina italiana, senza precedenti, è stata denunciata domenica sera a Corsico con le accuse di guida in stato d'ebrezza, lesioni gravi e omissione di soccorso dopo aver investito un 46enne finito in codice rosso in ospedale.

L'incidente è avvenuto alle 23.20 all'angolo tra via 20 settembre e la vecchia Vigevanese. Stando a quanto finora ricostruito, sembra che l'uomo stesse attraversando la strada sulle strisce quando è stato centrato in pieno dalla 43enne, che era alla guida di una Fiat Panda. Dopo lo schianto, la conducente è andata via lasciando il ferito a terra ma è stata raggiunta e bloccata in pochi istanti da una pattuglia dei carabinieri che si trovava a pochissima distanza dalla sua vettura. Sottoposta all'alcol test, la guidatrice è risultata positiva.

Il ferito è stato invece soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118 e poi accompagnato al pronto soccorso del Niguarda. Ha riportato traumi al volto e al bacino e le sue condizioni sono molto delicate, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.