Incidente in Corso XXII Marzo, ciclista schiacciato da un palo: è grave

Una ciclista di 42 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale con una Smart in Corso 22 Marzo a Milano. È successo nella tarda mattinata di mercoledì 30 agosto. La donna è in gravi condizioni ed è stata trasportata in codice rosso al Niguarda.

Tutto è accaduto intorno alle 12.30 nei pressi di Piazza Emilia nel "controviale" in direzione del centro città, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Dalle primissime ricostruzioni, sembra che la Smart, con a bordo due anziani di 73 e 78 anni, sia uscita da una via laterale, via Camillo Hajech, e si sia immessa a grande velocità in Corso 22 marzo. In questo frangente avrebbe perso il controllo del veicolo ribaltandosi e urtando la ciclista (che sembra sia stato schiacciato da un palo). La 42enne è stata ricoverata in codice rosso al Niguarda.

I due anziani nella Smart, sono stati estratti dai vigili del fuoco dall’auto e soccorse in codice giallo. "Ero in vetrina, ho visto la macchina alta, quasi volare", ha riferito a MilanoToday la commessa del negozio davanti al quale si è verificato l'incidente.

Solo nella giornata di ieri, martedì 29 agosto, una ragazza di 28 anni, Francesca Quaglia, era morta sulle strade di Milano. La giovane era stata travolta e uccisa da un camion in viale Caldara (zona Porta Romana).