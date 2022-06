Grave incidente in corso Buenos Aires: ragazza in coma

Una ragazza di 30 anni in coma e un uomo di 40 ferito in modo serio ma non in pericolo di vita. Sono le conseguenze di un grave incidente che si è verificato nel pomeriggio di sabato, poco prima delle 16, in centro a Milano: lungo corso Buenos Aires, altezza piazzale Argentina. L'uomo era alla guida di uno scooter quando ha investito in pieno la ragazza che stava attraversando la strada.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza, come confermato dalla centrale operativa, ha inviato sul luogo dell'incidente tre equipaggi in codice rosso su due ambulanze e un'automedica. Le condizioni della ragazza sono subito apparse preoccupanti: è stata trasportata in coma all'ospedale Niguarda. L'uomo è invece finito al Fatebenefratelli in codice giallo.

La dinamica dello scontro è ancora da comprendere. La polizia locale ha gestito il traffico, particolarmente intenso a quell'ora, e fatto i rilievi per stabilire le responsabilità delle persone coinvolte. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa di piazzale Beccaria, non ci sarebbero semafori nel punto dell'investimento.

All'alba di sabato, in via Mecenate, una ragazza di 23 anni era rimasta gravemente ferita in un altro incidente stradale (qui i dettagli).