Incidente a Rho, travolto da un'auto mentre attraversa la strada

Prima l’incidente, poi la corsa in ospedale. Un uomo di 69 anni è rimasto ferito in un incidente stradale all’incrocio tra Corso Europa e via Lainate a Rho (hinterland nord-ovest di Milano) nella tarda mattinata di mercoledì 24 aprile.

Tutto è successo intorno alle 11, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia locale di Rho, sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, tuttavia, sembra che il 69enne stesse attraversando la strada quando è stato urtato da una Mercedes Classe A.

Inizialmente le condizioni del pedone sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. L’uomo, stabilizzato dai sanitari, è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale di Legnano. Non è in pericolo di vita, ma ha ripotato un importante trauma alla testa e ha perso parecchio sangue.