Incidente in centro a Milano: travolta e uccisa da una betoniera

Una ciclista di 39 anni è stata investita e uccisa da una da una betoniera mentre stava percorrendo corso di Porta Vittoria a Milano nella mattinata di giovedì 20 aprile.

L'incidente è avvenuto intorno alle 12, come appreso da MilanoToday. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi. Stando a una prima ricostruzione pare che la 39enne stesse percorrendo la strada quando è stata urtata da una betoniera proveniente da via Francesco Sforza che stava svoltando a destra verso Corso di Porta Vittoria.

L'impatto è stato devastante e la donna è morta sul colpo. I soccorritori, intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'autista del mezzo pesante, un uomo di 54 anni, è risultato negativo all'alcoltest e ai pre-test droga; è stato accomopagnato in stato di shock al pronto soccorso. Per il momento non riusciamo a darvi ulteriori dettagli perché Regione Lombardia ha deciso di bloccare l'accesso al sito del 118 a tutti i giornalisti.

La strage sulle strade di Milano

L'incidente, riporta alla mente il recente episodio mortale all'angolo tra viale Brianza e piazzale Loreto. Anche in quel caso, era stato un mezzo pensante e con la visibilità limitata a strappare la vita di una donna, la 38enne Veronica Francesca D’Incà, quel giorno in bicicletta. Il fine settimana successivo numerosi ciclisti avevano manifestato nel punto esatto della morte della 38enne per chiedere più sicurezza per ciclisti e pedoni.

Il 10 febbraio scorso, invece, una 95enne, era morta dopo essere stata travolta da un camioncino in retromarcia sul marciapiede in viale Enrico Fermi, a Milano.

Nella giornata di lunedì 17 aprile associazioni e comitati cittadini avevano protestato sotto palazzo Marino per chiedere una Milano più a misura di ciclista. "In città ci sono troppe auto, troppo veloci e troppo pesanti, in corsa o parcheggiate sottraggono spazio al trasporto pubblico, a chi si muove a piedi e in bicicletta e alla nostra vita", aveva detto una attivista, Silvia Di Stefano, durante il suo intervento.