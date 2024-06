Incidente in corso Sempione, schianto tra due moto: grave un uomo (l'altro scappa)

Prima l’incidente, poi la corsa al pronto soccorso. In codice rosso. È stato trasportato d’urgenza al Niguarda il motociclista di 66 anni rimasto coinvolto in un incidente con un'altra moto in corso Sempione a Milano (all’altezza di piazza Firenze) nel pomeriggio di giovedì 13 giugno. L’altro motociclista, invece, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Tutto è accaduto poco dopo le 14, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il 66enne alla guida di una moto sia stato colpito sulla mano da un’altro mezzo a due ruote. L’urto è stato così violento che ha causato una profonda ferita.

Immediatamente è scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica del 118, oltre alla polizia locale di Milano. Il motociclista è stato stabilizzato e accompagnato con la massima urgenza al Niguarda. Non sarebbe in pericolo di vita, ma quello che preoccupa i medici sono le condizioni dell’arto.

I ghisa della polizia locale stanno cercando di dare un’identità al motociclista che ha causato il sinistro. Qualche elemento utile potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.