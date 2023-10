Ancora un pedone travolto da un mezzo: è grave

Un altro pedone è stato investito a Milano, nella notte. Il fatto è avvenuto in corso Sempione, nel controviale, non lontano da via Losanna intorno alle 3. Ad avere la peggio è stato un uomo di 34 anni, colpito con violenza e sbalzato sull'asfalto con diversi traumi.

Le sue condizioni sono sembrate subito gravi. Sul posto, coordinate dalla centrale operativa del 118, sono stati inviate un'automedica e un'ambulanza con i sanitari che hanno stabilizzato il ferito. Nonostante i traumi, non sarebbe in pericolo di vita. È stato portato al San Carlo.

La polizia locale sta acquisendo testimonianze e filmati di sorveglianza per ricostruire l'accaduto.