Notte di schianti e incidenti a Milano: feriti una decina di ragazzi

Due grossi incidenti sono avvenuti nella notte appena passata a Milano. Il primo ha coinvolto un'auto del car sharing, una 500 Enjoy che, per cause da accertare, ha perso il controllo è si è schiantata in corso Sempione angolo Filiberto.

Sul posto due ambulanze e un'automedica, oltre alla polizia locale per i rilievi. Il fatto è avvenuto intorno alle 3. Dai primi riscontri, sono rimaste ferite tre ragazze dal 22 ai 27 anni e un giovane di 28 anni. Portati al San Carlo e al Fatebenefratelli per diverse contusioni, nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Dopo circa un'ora, un altro sinistro in viale Forze Armate, all'altezza di via Beltrami: per cause da accertare, due macchine si sono scontrate ad alta velocità. A bordo nelle auto 7 persone, perlopiù ragazzi 20enni, ma anche due uomini di 51 e 60 anni. Alcuni di loro sono stati soccorsi in condizioni serie e portati al San Carlo e al Policlinico. Oltre alla Locale e i sanitari di Areu con diverse ambulanze e un'automedica, sono anche intervenuti i vigili del fuoco per liberare i feriti dalle lamiere e sgomberare la sede stradale.

Nonostante lo choc e i traumi, nessuno di loro parrebbe essere in pericolo di vita. Gli agenti stanno ora ricostruendo la dinamica dell'incidente, se dovuto a distrazione o a un improvviso malore.