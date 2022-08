Si schiantano contro un muro in un parcheggio: morto un uomo, moglie gravissima

Per giorni è rimasto attaccato alla vita. Poi, si sono spente anche le ultime speranze. Nel pomeriggio di venerdì, all'ospedale Cto di Torino, dove era ricoverato dallo scorso 30 luglio 2022, è morto Pietro Gavino, il 74enne residente a Milano che era rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale avvenuto in corso Roma a Cuorgnè, nella città metropolitana di Torino.

Quel giorno, come riferisce TorinoToday, la Renault Clio della coppia - guidata dalla moglie, di due anni più grande - si era scontrata contro un muro all'interno di un parcheggio. La 76enne, per cause ancora da chiarire, aveva perso il controllo del mezzo e la macchina aveva finito la propria corsa schiantandosi frontalmente.

Immediatamente soccorsi dai sanitari del 118, i due erano stati trasferiti in ospedale e quella stessa notte erano stati sottoposti a un intervento chirurgico per i traumi riportati all'addome. Nelle scorse ore il decesso dell'uomo, mentre la moglie è ricoverata ancora in condizioni gravissime.