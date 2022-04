Incidente a Cusago (Milano), cade dalla moto: in condizioni disperate

Un uomo di 55 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere caduto con la sua moto. Gravissimo incidente in via Marconi a Cusago, hinterland ovest di Milano, verso le 15 di venerdì 15 aprile.

Il 55enne, trovato in arresto cardiaco, è stato soccorso dal 118, giunto sul posto con elicottero e ambulanza. Quest'ultima, con manovre di rianimazione in corso, l'ha trasportato all'ospedale San Carlo di Milano, in codice rosso. Molto delicato il suo quadro clinico: a causa del violento schianto, avvenuto ad alta velocità, ha riportato traumi molto seri al cranio e al torace.

Il sinistro non ha coinvolto altri veicoli: il motociclista si è schiantato dopo aver perso il controllo del mezzo, per ragioni ancora da accertare. I rilievi di legge sono affidati ai carabinieri di Corsico.