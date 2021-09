Camion si ribalta sull'A4: lunghe code

Un mezzo pesante ribaltato tra le corsie, sulla carreggiata parte del carico - composto da lingotti di alluminio - e lunghe code con un tratto di autostrada chiusa. Incidente stradale lungo l'A4 Milano-Brescia tra Bergamo e Capriate all'alba di martedì 7 settembre lungo le corsie in direzione Milano, poco prima del tratto brianzolo. Lo riporta MonzaToday. La richiesta di intervento è scattata intorno alle sei e all'altezza del chilometro 163 si sono precipitati i mezzi di emergenza del 118 insieme alla polizia stradale, al personale autostradale e agli uomini dell'officina Aliverti di Agrate Brianza che sono al lavoro per il recupero del mezzo e il ripristino della viabilità. Il conducente, un uomo di 55 anni, non ha riportato ferite.

Autostrade per l'Italia segnala quattro chilometri di coda "che defluiscono su una sola corsia". Dopo l'uscita obbligatoria di Bergamo, dove si registrano codice. Per chi deve imboccare il tratto si consiglia di anticipare l'uscita a Seriate, attraverso la viabilità ordinaria si può rientrare in autostrada a Capriate. Per le lunghe percorrenze per chi da Brescia e diretto verso Milano si consiglia di percorrere la A35. Bre, Be.Mi. In direzione opposta, verso Brescia, per i curiosi ci rallentamenti tra Capriate e Dalmine. Sul luogo dell'evento sono presenti il ??personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.