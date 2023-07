Damiano Bianchi muore per un'auto che gli taglia la strada

Damiano Bianchi aveva 37 anni e guidava i bus, a Berzo Demo, in Valcamonica. Era un appassionato ciclista dilettante e gli piaceva raccontare le sue gite sui social, dove era molto conosciuto.

Ma domenica mattina è morto in bici, travolto da un'auto dopo un giro al passo del Vivione. L’incidente, secondo le prime ricostruzioni, è accaduto a Schilpario, in località Fondi, dopo le 9.30. Bianchi era con altri cinque ciclisti di una squadra dilettantistica e stavano rientrando dopo la pedalata quando un’auto, che svoltava per parcheggiare, per cause da accertare gli avrebbe tagliato la strada.

Sono subito stati allertati i soccorsi, ma c'era poco da fare. Troppo gravi i traumi riportati, nonostante l'allerta dell'elisoccorso. Bianchi è spirato poco dopo.

Il dolore per la morte di Damiano sui social

Tantissimi i messaggi di cordoglio sulla sua bacheca Fb. "Ciao Damiano, ti ricorderò sempre per la tua forza di volontà e la voglia di cambiare il mondo. Buona pedalata con gli angeli", scrive Stefano S. "Ciao Damiano. Mancherà il tuo sorriso, la tua pacatezza la tua disponibilità. Mancherà non vederti arrivare o andare a lavoro sempre col sorriso. Grazie della tua amicizia la conserverò nel cuore. Ora vai pedala tra gli angeli e veglia sulla tua famiglia", lo ricorda Marinella M. E infine: "Incredibile... non ci credo e non ci voglio credere... buon viaggio anima buona e gentile non smettere di pedalare nemmeno in paradiso", lo piange Andrea S.