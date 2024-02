Davide Barucco morto tornando dalla partita del Milan

La tragedia dopo la partita. Davide Barucco, 31 anni, di Bolzano, è morto la notte tra il 25 e il 26 febbraio in un tragico incidente stradale avvenuto sull'autostrada A4 all'altezza di Bergamo. L'uomo - sposato e papà di due bimbi piccoli - stava tornando a casa insieme ad alcuni amici dopo aver assistito a San Siro alla partita tra Milan e Atalanta.

Pochi minuti dopo la mezzanotte, il minivan Mercedes su cui il 31enne viaggiava insieme ai compagni di tifo sarebbe stato urtato da un'auto finendo contro un guardrail, con il mezzo poi centrato da altre due macchine. Per Barucco, sbalzato sull'asfalto, non c'è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo. Altri cinque uomini sono invece stati trasportati negli ospedali della zona, fortunatamente non in condizioni gravi.

Non era la prima volta che Davide si spostava da Bolzano a Milano per assistere alle gare del suo Diavolo. Su Facebook le prove del grande amore per i rossoneri: la foto profilo è ancora dedicata allo scudetto numero 19 mentre l'immagine di copertina riporta una mega coreografia con le parole "unico amore sei, non ti ho tradito mai".