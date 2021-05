Davide, il giovane calciatore morto in un incidente

Calcio dilettantistico lombardo in lutto. Davide Michelotti, 21 anni, giocatore del "Club Milano", è morto nel weekend dopo un incidente in scooter avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via Rimini. Il motorino del giovane, centrocampista per il club meneghino di Eccellenza, è finito contro un'auto e per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante il ricovero al Policlinico.

Sulle cause e la dinamica del tragico schianto sono in corso gli accertamenti dei ghisa, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e stanno ora cercando di accertare eventuali responsabilità.

"È una notizia che non avremmo mai voluto dare e che ci ha lasciato sgomenti - si legge sui social della squadra -. La vita ci costringe ad accettare anche la scomparsa di un ragazzo di appena 21 anni, provocando enorme dolore. Possano il tuo cuore e la tua anima trovare pace e conforto. In questo momento così tragico e colmo di solitudine, Club Milano si stringe alla famiglia Michelotti alla quale porgiamo le nostre più sincere condoglianze. Ciao Davide, ci mancherai tanto".

Il 21enne aveva frequentato le giovanili del Lombardia Uno e aveva fatto il suo esordio in Promozione con il Reale Melegnano. Poi due anni fa era arrivata la chiamata del Club Milano, squadra del quartiere Barona. Lo stesso club che adesso piange la sua scomparsa.