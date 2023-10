Davide Restelli morto in un tragico incidente in moto

Lo schianto e la corsa in ospedale, purtroppo inutile. Tragico incidente stradale all'alba di mercoledì a Cusago, nel Milanese, dove il 58enne Davide Restelli è morto dopo essersi schiantato con la sua moto contro un'auto. Teatro del dramma, avvenuto poco dopo le 6, è stato l'incrocio tra via Sant'Antonio Abate e la provinciale 114.

Restelli, nato a Milano e residente a Bernate Ticino, era a bordo della sua Triumph 765, quando - per cause ancora in corso di accertamento - è finito contro una Volkswagen Polo guidata da una 22enne pavese, ma anche lei residente nel Milanese.

Dopo l'impatto, il motociclista è stato soccorso da un'ambulanza e un'auto medica del 118 ed è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove poco dopo i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La conducente della macchina è invece finita in codice verde al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano.

La motocicletta e la vettura sono state sequestrate dai carabinieri, ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. La guidatrice della Polo rischia l'accusa di omicidio stradale.