Davide Zani, il ciclista morto in un incidente per colpa di una buca

Davide Zani avrebbe perso il controllo della sua bicicletta per colpa di una buca. Prima di finire contro un'auto ed essere sbalzato con violenza per terra, lungo la via Nazionale a Calco (Lecco). Sarebbe questa la dinamica dell'incidente che ha portato alla morte del ciclista residente a Sesto San Giovanni (Milano), domenica mattina lungo la Strada statale 342, in direzione Lecco. L'uomo, 46 anni, sarebbe stato investito da una Kia Ceed guidata da una 80enne. Fatale l'impatto e la caduta a terra, "favoriti" dalla presenza di una buca lungo la carreggiata. Buca già segnalata alle autorità competenti. Ancora al vaglio delle forze dell'ordine, l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto.

Zani, un artigiano edile con la passione del ciclismo, viene soccorso d'urgenza lungo via Nazionale, all'altezza del civico 90, poco dopo le 11. Un medico di passaggio lo aiuta in attesa del personale del 118. Sul posto arrivano l'ambulanza della Croce rossa di Olgiate Molgora e l'elicottero di Areu decollato da Bergamo. Il 46enne, che indossava il caschetto, riporta traumi valutati molto gravi fin da subito, con le operazioni di soccorso scattate e proseguite sempre in codice rosso.

Sul luogo dello schianto intervengono anche i carabinieri della compagnia di Merate ai quali toccherà ora il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'uomo potrebbe aver perso il controllo della bicicletta prima di essere investito, forse nel tentativo di cercare di evitare la buca, come racconta LeccoToday. Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni, sia verso Merate che verso il vicino comune di Airuno, con la strada provvisoriamente chiusa per le operazioni di soccorso e i rilievi.

Il luogo dell'incidente mortale