Travolto sulla ciclabile da un'auto: finisce in ospedale

Un ciclista di 30 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da una Fiat 500 in via De Amicis a Rho (hinterland nord ovest di Milano) nella tarda mattinata di martedì 21 marzo.

Tutto è accaduto poco prima delle 11.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Rho, sul posto per i rilievi, ma sembra che il ciclista - che si trovava sulla pista ciclabile - sia stato urtato dall'auto che stava uscendo da Casa Magnaghi.

Inizialmente le condizioni del ferito sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso; fortunatamente non è successo nulla di grave: il 30enne, stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Galeazzi. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.