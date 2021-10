Diego, il barista di 46 anni morto in un incidente in moto

Quarantasei anni, barista in un locale di Milano in zona Porta Nuova. Diego Pavan, classe 1975, residente a Pogliano Milanese è la vittima del tragico incidente avvenuto a Brugherio nella serata di giovedì 14 ottobre in via Quarto, all'altezza dello svincolo della tangenziale Est.

Il 46enne viaggiava in sella al suo scooter quando per cause ancora in corso di accertamento si è schiantato con una Renault proveniente dalla direzione opposta, forse in fase di svolta. Un impatto devastante che ha sbalzato a terra l'uomo.

La chiamata alla centrale operativa è partita pochi minuti prima delle 21: sul posto si sono precipitate un'automedica e un'ambulanza in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Monza che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Le condizioni di Pavan sono apparse fin da subito disperate: al momento dell'intervento dei sanitari il motociclista era in arresto cardiocircolatorio ed è stato accompagnato al San Gerardo con le manovre di rianimazione in corso. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto: il barista non ce l'ha fatta ed è deceduto poco dopo al pronto soccorso. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di addio arrivati sui social per l'uomo da parte degli amici e dei conoscenti rimasti increduli per la tragica scomparsa.

Il conducente del veicolo è stato sottoposto al test dell'etilometro per escludere che fosse al volante sotto effetto di sostanze alcoliche ed è risultato negativo.