Dina, morta schiantandosi in auto contro un albero

L'impatto, devastante, non le ha lasciato scampo. La sua auto, una Fiat 500 bianca, si è trasformata in un ammasso di lamiere. Senza via d'uscita per lei. Dinamark Dos Santos Cordeiro - 46 anni compiuti a fine settembre, originaria di Fortaleza - è la vittima dell'incidente avvenuto nella tarda serata di giovedì a Gaggiano, nel Milanese.

Il dramma si è consumato sulla strada provinciale 38, poco dopo le 22.30. Per cause ancora in corso di accertamento, la vittima - residente nella vicina Trezzano sul Naviglio - avrebbe perso il controllo della macchina e si sarebbe schiantata violentemente contro un albero.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che l'hanno estratta dall'abitacolo, e dei soccorritori del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Su Facebook - dove campeggiano le foto di lei in Duomo o al Castello Sforzesco - in tanti, tra il Brasile e l'Italia, hanno ricordato Dina listando i propri profili a lutto.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri, che hanno posto sotto sequestro la Cinquecento. Secondo i primi accertamenti, non ci sarebbero altre auto coinvolte nel tragico incidente.