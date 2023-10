Donato Modugno morto investito da un'auto a pochi metri da casa

È Donato Modugno l'83enne morto venerdì mattina all'ospedale Policlinico di Milano, dove era finito nel pomeriggio di giovedì dopo essere stato travolto da un'auto all'incrocio tra piazza Gobetti e via Monte nevoso, in zona Lambrate. Originario di Lavello, in provincia di Potenza, l'anziano - che il 28 agosto aveva compiuto 83 anni - viveva a meno di cinquecento metri dal punto della tragedia.



Verso le 15.30, per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo è stato centrato da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali, con la macchina che ha poi travolto un altro veicolo e quattro mezzi che erano parcheggiati. Trasportato in condizioni critiche in ospedale, poche ore dopo i medici hanno certificato il decesso dell'anziano.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, cui ora spetterà il compito di ricostruire la dinamica del tragico incidente e accertare le responsabilità.

Modugno è il 12esimo pedone a perdere la vita sulle strade di Milano da inizio anno. L'ultima vittima era stata Fabio Buffo, 48 anni, marito e papà di due figli. La vita dell'uomo si era interrotta la mattina dell'8 ottobre in viale Forlanini, lo stradone che porta all'aeroporto. A travolgerlo era stato un bus di Atm, della linea 175. Il pullman arrivava dal viale, in direzione Linate, e all'incrocio con via Bellosio aveva svoltato a destra investendo il 48enne, che stava attraversando sulle strisce pedonali. Sembra che un'utilitaria nera parcheggiata sullo stesso passaggio pedonale - per sostituire una ruota - abbia in qualche maniera ostacolato la visuale o 'distratto' il conducente del mezzo Atm, che non sarebbe riuscito a evitare Fabio, praticamente morto sul colpo.

La scia di sangue si era aperta il 10 gennaio, quando la 95enne Angela Bisceglia era stata investita da un camioncino in retromarcia sul marciapiede in via Valassina. Meno di un mese dopo, il 7 marzo, era toccato a Federico Cafarella: 25 anni, era stato centrato anche lui da un bus dell'Atm mentre attraversava la strada in via Arici.

Il 15 luglio altro dramma, in viale Fulvio Testi, dove una moto aveva investito il 75enne Luciano Avigliano, deceduto praticamente sul colpo. Ad agosto due morti in meno di un mese: l'1 il giovane Karl Nasr, 18enne in vacanza in città con i genitori, schiacciato contro un palo da una supercar in viale Umbria e il 28 mattina l'89enne Nicola Zezza, morto dopo lo scontro con un taxi in via Pecorari, pieno centro città. A settembre, bilancio ancora più tragico.

L'8 a perdere la vita è stata una donna di 77enne, finita - in via Inganni - sotto un'auto che si è ribaltata dopo uno scontro con un altra macchina. La notte del 17 a restare sull'asfalto è stato invece il 28enne Vassil Facchetti, centrato da una Mercedes in viale Jenner dopo una serata in discoteca con gli amici. Il guidatore, un 30enne, si era consegnato soltanto 16 ore più tardi, dopo essere fuggito e aver finto che gli avevano rubato l'auto. Il 18 mattina, alle 11, un altro dramma, in via Trasimeno, dove la pensionata "Nina" Pansini è stata trascinata per metri da un camion dell'Amsa: anche per lei non c'era stato nulla da fare.

Il 30 settembre era toccato al 62enne El Ghazouani Zeroual El Idrissi, investito da una Harley Davidson in viale Jenner e morto in ospedale due giorni dopo. Il 5 ottobre l'ex primario in pensione Tommaso Pignataro era invece deceduto in ospedale dopo essere stato investito da un furgone mentre attraversava sulle strisce in via Palmanova.