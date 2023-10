Cade da sola dalla moto: grave una donna

Grave incidente nel tardo pomeriggio a Milano, una donna di 65 anni ha perso il controllo della propria moto cadendo sull’asfalto. La motociclista, italiana, si trovava in via Savona. A intervenire i soccorsi con automedica e autoambulanza. La 65enne è stata portata in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 18 di venerdì sera. La donna alla guida della moto è caduta all’altezza del civico 56 di via Savona. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti per cui gli agenti della polizia locale stanno lavorando. Secondo le prime indiscrezioni, la donna sarebbe caduta da sola senza terzi coinvolti nell’impatto.

Attualmente la 65enne è in prognosi riservata, in attesa di capire quali sono le conseguenze dell’impatto e le condizioni di salute.