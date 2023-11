Incidente in viale Papiniano, donna travolta da un furgone: è in coma

Grave incidente stradale a Milano nel primo pomeriggio di domenica. Una donna di 50 anni è stata travolta da un furgone all'incrocio tra via Modestino e viale Papiniano. La 50enne è attualmente ricoverata in coma all'ospedale Niguarda.

L'incidente si è verificato una decina di minuti prima delle 15. Immediatamente sul posto si sono precipitate un'ambulanza, un'autoinfermieristica e un'automedica. Le condizioni della ferita si sono dimostrate gravi fin dal primo momento.

Oltre al personale sanitario, in viale Papiniano sono arrivati gli agenti della polizia locale per i rilievi. Il conducente del furgone si è fermato a prestare soccorso e nel punto dell'impatto ci sarebbe un passaggio pedonale gestito da un semaforo. Le indagini dei 'ghisa' dovranno quindi accertare se il conducente dei veicolo non ha rispettato il rosso o, viceversa, se è stata la donna ad attraversare col divieto.