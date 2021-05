Donna in gravi condizioni dopo un incidente contro un guard rail sull'Autostrada A1

Sul posto è intervenuta la polizia stradale per fare i rilievi e capire la dinamica. Il fatto

Una donna di 49 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente lungo l'Autostrada A1, poco dopo le 20 di lunedì sera, all'altezza dell'area di servizio San Zenone.

Per cause ancora da comprendere l'automobilista ha perso il controllo dell'auto sulla quale viaggiava da sola e si è schiantata contro il guard rail.

Sul posto sono scattati immediati i soccorsi del 118. Il personale sanitario, arrivato lì inizialmente in codice giallo con un'ambulanza, è andato via con la donna in codice rosso verso l'ospedale di Lodi.

La polizia stradale ha fatto i rilievi per capire la dinamica. Gli agenti di Novate hanno lavorato a lungo sul punto dell'incidente, prima e dopo le operazioni di soccorso.