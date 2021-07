Travolta da un'auto davanti alla polizia locale, donna in fin di vita

Via F. de Sanctis

Una donna di 51 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stata travolta da un'auto in via Francesco De Sanctis, nei pressi dell'ospedale Bassini e proprio davanti al comando della polizia locale, a Cinisello Balsamo (Milano). L'incidente è avvenuto alle 14.40 di venerdì.

La 51enne, che secondo quanto riferito dalla polizia locale viaggiava su una bicicletta, è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. La prognosi è riservata ma quando è stata soccorsa dal personale sanitario intervenuto in suo aiuto era priva di coscienza. La conducente dell'auto coinvolta nell'incidente, una 44enne, è stata a sua volta soccorsa in codice verde.

Oltre alle due ambulanze e all'automedica del 118, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Cinisello Balsamo e gli uomini dei vigili del fuoco. I rilievi sono andati avanti per tutto il pomeriggio.