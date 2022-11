Grave incidente a Cinisello Balsamo: donna in coma

È in coma e lotta tra la vita e la morte una donna di 65 anni rimasta coinvolta in un grave incidente stradale a Cinisello Balsamo (Milano). Poco dopo le 17 di venerdì due auto si sono scontrate in Abramo Lincoln.

Nello schianto è stata la 65enne ad avere la peggio. Per lei, come riferito dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, è stato necessario un trasporto all'ospedale in codice rosso. La donna è stata intubata sul posto a seguito di un importante trauma toracico. È stata ricoverata in prognosi riservata al Niguarda.

Oltre all'ambulanza e all'automedica, in via Lincoln sono arrivate le pattuglie della polizia locale di Cinisello. I vigili hanno fatto i rilievi e gestito il traffico lungo la via.