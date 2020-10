Milano, donna travolta sulle strisce in viale Casiraghi a Sesto: è in gravi condizioni

Stava attraversando sulle strisce pedonali lungo viale Casiraghi a Sesto San Giovanni (Milano), quando è stata travolta da un'auto. Ora una donna di 77 anni lotta tra la vita e la morte all'ospedale Niguarda.

A dare la notizia dell'incidente è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato ambulanza e automedica, attorno alle 16 di venerdì. Per la donna, stando a quanto riferito dalla centrale operativa, è stato necessario un intervento salvavita ed è stata subito intubata. Era rimasta incosciente a terra dopo aver sbattuto la testa.

Sul posto è arrivata anche la polizia locale di Sesto San Giovanni per i rilievi. L'anziana sarebbe stata sbalzata a circa 4 - 5 metri dall'auto. Il lavoro degli agenti è andato avanti per tutto il pomeriggio per chiarire dinamica e gestire il traffico sull'arteria.