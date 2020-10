Grave incidente a Cesano Boscone (Milano), donna investita: in condizioni critiche

Una donna di 70 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita. Incidente in via Roma a Cesano Boscone nella mattinata di mercoledì 28 ottobre, verso le 10. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, polizia locale e due ambulanze del 118.

A causa dei seri traumi riportati nell'impatto la signora, trovata in condizioni critiche, dopo aver ricevuto le prime cure dei soccorritori sul posto, è stata trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza in elicottero, in codice rosso.

I rilievi che serviranno a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono affidati alla polizia locale di Cesano.